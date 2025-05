La caserma da salvare Edificio provvisorio | Sicurezza garantita

A Licciana Nardi cresce la preoccupazione per il futuro della caserma dei Carabinieri, ospitata in un edificio provvisorio a rischio chiusura. Dopo il consiglio comunale, l’amministrazione garantisce la sicurezza e ribadisce l’impegno a salvare questa fondamentale presenza sul territorio, sottolineando l’importanza di non dimenticare la caserma come presidio di sicurezza e comunità .

"Non dimentichiamo la caserma dei carabinieri". C’è polemica, a Licciana Nardi, per il futuro della Casema, sistemata in un immobile da sistemare, che rischia la chiusura. Dopo il consiglio comunale dei giorni scorsi, l’amministrazione del Comune di Licciana Nardi vuole informare i cittadini sulla questione riguardante la caserma. "Siamo al lavoro da mesi - spiega il primo cittadino - per trovare una soluzione concreta e duratura. Qualcuno, senza conoscere i fatti, ha preferito cavalcare l’allarmismo sui social accusando l’amministrazione di immobilismo e chiedendo di acquistare la caserma attuale senza conoscere l’esito del sopralluogo congiunto di Dipartimento Opere Pubbliche, Prefettura e tutti gli altri organi chiamati in causa il delegato dei proprietari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La caserma da salvare. Edificio provvisorio: "Sicurezza garantita"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Germano Giaj Levra trovato con la testa fracassata in casa, i figli interrogati in caserma

Germano Giaj Levra, un uomo di 91 anni, è stato trovato gravemente ferito alla testa nel suo appartamento a Giaveno (TO).

Un pranzo nel cuore del Chianti per ricordare Davide Astori e salvare vite

Firenze, 12 maggio 2025 – Un cielo sereno sulla splendida campagna del Chianti ha accompagnato il pranzo conviviale in memoria di Davide Astori, Capitano della Fiorentina.

Allarme a Tolentino, lavori di demolizione post sisma di un edificio: i calcinacci investono e danneggiano due case vicine. Una famiglia costretta a dormire fuori

Allerta a Tolentino per un incidente durante i lavori di demolizione post-sisma di un edificio. I calcinacci caduti hanno danneggiato gravemente due abitazioni vicine, costringendo una famiglia a cercare rifugio altrove.

Ex Convento S.Antonio Abate a Sacile: storia e possibile recupero

Video Ex Convento S.Antonio Abate a Sacile: storia e possibile recupero Video Ex Convento S.Antonio Abate a Sacile: storia e possibile recupero

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La caserma da salvare. Edificio provvisorio: Sicurezza garantita. 🔗Ne parlano su altre fonti

La caserma da salvare. Edificio provvisorio: "Sicurezza garantita"

Si legge su lanazione.it: Licciana Nardi, Martelloni: "Al lavoro da mesi per trovare una soluzione concreta". Per mantenerla l’amministrazione dovrà ricorrere alla Cassa Depositi e Prestiti.