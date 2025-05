La Bulgaria celebra i Santi Cirillo e Metodio ideatori dell' alfabeto delle lingue slave

Il 24 maggio la Bulgaria celebra i santi Cirillo e Metodio, inventori dell'alfabeto cirillico. Questa festività onora il loro contributo all'istruzione, alla cultura e allo sviluppo delle lingue slave, ricordando il ruolo fondamentale dei due fratelli nel diffondere il sapere e la scrittura nel Medioevo. Un giorno di grande importanza per la tradizione e l'identità bulgara.

(Agenzia Vista) Bulgaria, 24 maggio 2025 Il 24 maggio la Bulgaria celebra i santi Cirillo e Metodio. La festa è dedicata all'alfabeto bulgaro, all'istruzione e alla cultura, e alle lettere slave. Nel secolo IX i due fratelli idearono l'alfabeto delle lingue slave, il cirillico, adottato con il passare degli anni da diversi popoli slavi in Europa. I fratelli Cirillo e Metodio furono canonizzati per la divulgazione in lingua protoslava della Bibbia, nonché per la diffusione del cristianesimo tra i popoli slavi nel Medioevo.

