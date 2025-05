La biografia che accusa Alain Delon di violenza e atti paranoici il figlio Alain-Fabien | Ha spaccato la testa a mia madre le ha rotto il naso due volte e otto costole

L'ultima biografia di Alain Fabien, intitolata "Gli ultimi giorni del samurai," sta scuotendo la Francia. Racconta un lato inedito e inquietante dell'attore Alain Delon, accusandolo di violenza e comportamenti paranoici. Il libro svela dettagli sconvolgenti, tra cui episodi di violenza fisica sul figlio e sulla madre, dipingendo un ritratto molto diverso dalla celebrità conosciuta.

Si chiama Gli ultimi giorni del samurai il libro che sta infiammando la Francia, raccontando il lato più oscuro di uno dei suoi volti più noti, l'attore Alain Delon 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La biografia che accusa Alain Delon di violenza e atti paranoici, il figlio Alain-Fabien: «Ha spaccato la testa a mia madre, le ha rotto il naso due volte e otto costole»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Alain Delon, colpo di scena per il testamento: Anouchka unica figlia erede

Un colpo di scena scuote la famiglia di Alain Delon: l'attore avrebbe lasciato il suo patrimonio tutto ad Anouchka, sua unica figlia erede morale.

Spunta il testamento segreto di Alain Delon: privilegiata Anouchka e scatta la guerra tra fratelli

Il testamento segreto di Alain Delon accende il fuoco tra i suoi figli. Anouchka, privilegiata, riceve diritti esclusivi sull’opera e l’immagine del padre, scatenando una disputa fraterna con Anthony e Alain-Fabien.

Spunta un secondo testamento segreto di Alain Delon: lascia tutto alla figlia Anouchka, il colpo di scena nella faida tra gli eredi

Un secondo testamento segreto di Alain Delon, scoperto dopo la sua scomparsa, svela che tutta la fortuna dell'attore sarebbe andata alla figlia Anouchka.

Alain Delon: Where Mysteries Meet Intrigues | Full Biography (The Leopard, Purple Noon, Le Samouraï)

Video Alain Delon: Where Mysteries Meet Intrigues | Full Biography (The Leopard, Purple Noon, Le Samouraï) Video Alain Delon: Where Mysteries Meet Intrigues | Full Biography (The Leopard, Purple Noon, Le Samouraï)

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alain Delon e l’inaspettato secondo testamento: ecco chi sarà l’erede

Come scrive cinematographe.it: Quasi un anno dopo la scomparsa di Alain Delon, emerge un secondo testamento rimasto nascosto. Un nome solo per l’eredità più delicata ...

Alain Delon, spunta un nuovo testamento che cambia tutto: il figlio Anthony "estremamente ferito" dalla notizia

Riporta today.it: Spunta ora uno scritto che ribalta la spartizione dell'eredità dell'attore scomparso lo scorso agosto A distanza di nove mesi dalla scomparsa di Alain Delon si apre una nuova inaspettata questione che ...

Alain Delon, tensioni in famiglia: l'attore pronto a denunciare il figlio

Da tgcom24.mediaset.it: Tensioni in famiglia per Alain Delon, che sarebbe pronto a denunciare ... una memoria alla polizia contro sua sorella Anouchka, che accusa di non averlo informato che il padre, colpito da un ...