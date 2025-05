Kvaratskhelia finisce in panchina pochi minuti prima della finale del PSG | cosa è successo

Kvaratskhelia, inizialmente titolare del PSG nella finale di Coppa di Francia, è stato sostituito pochi minuti prima dell'inizio. Al suo posto è sceso Doué, mentre il georgiano ha abbandonato il riscaldamento senza scendere in campo. Scopriamo cosa è successo e le possibili ragioni di questa improvvisa assenza.

Kvaratskhelia era stato inserito fra i titolari del PSG per la finale di Coppa di Francia ma in campo al suo posto è sceso Doué: il georgiano ha alzato bandiera bianca durante il riscaldamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Kvaratskhelia finisce in panchina pochi minuti prima della finale del PSG: cosa è successo

