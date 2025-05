Kvaratskhelia è campione d'Italia con il Napoli? Cosa dice il regolamento

Kvaratskhelia, protagonista del quarto scudetto del Napoli, ha contribuito in modo decisivo alla vittoria, celebrazione che rispetta le regole del calcio italiano. Secondo il regolamento, la vittoria del campionato è attribuita alla squadra con il massimo punteggio al termine della stagione. Il successo arriva sotto la guida di Antonio Conte, che ha guidato il Napoli verso questo storico traguardo.

Il Napoli ha vinto il suo quarto scudetto della storia. Lo ha fatto grazie al condottiero Antonio Conte, che ha portato al successo una squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

La reazione di Kvaratskhelia allo Scudetto del Napoli: perché non avrà la medaglia da campione

Kvaratskhelia, entusiasta protagonista dello scudetto del Napoli, non riceverà la medaglia di campione d’Italia.

Napoli campione d’Italia, è festa in città

Napoli celebra con entusiasmo il suo quarto scudetto conquistato grazie alla vittoria sul Cagliari. La città si anima di festa, da Fuorigotta al centro storico, mostrando l’orgoglio e la passione dei tifosi azzurri.

Prandelli: «Questo Napoli ha un'anima, ha superato anche l'addio di Kvaratskhelia»

Prandelli media il senso di un Napoli che, nonostante l'addio di Kvaratskhelia, dimostra solidità e cuore.

