Kolo Muani Juve | contatti in corso con il Psg si cerca un accordo per farlo rimanere a Torino Ma con quale formula? I dettagli della possibile nuova operazione

La Juventus prosegue i contatti con il PSG per il trasferimento di Randal Kolo Muani, cercando un’intesa per farlo rimanere a Torino. Potrebbero essere valutate diverse formule contrattuali, mentre i dettagli dell’operazione rimangono ancora da definire. I dirigenti bianconeri lavorano con attenzione per assicurarsi l’attaccante, anticipando le mosse dell’estate e rafforzando il futuro della rosa.

Kolo Muani Juve: proseguono i contatti con il Psg, si cerca un accordo per farlo restare in bianconero. Ma con quale formula? I dettagli dell’affare. Il calciomercato Juve guarda al futuro e tra i dossier aperti in vista dell’estate c’è anche quello legato a Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, arrivato in prestito dal Psg a gennaio, è destinato a rientrare al club parigino alla fine di giugno. Però, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera è già al lavoro per prolungare la sua permanenza a Torino, almeno fino al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve: contatti in corso con il Psg, si cerca un accordo per farlo rimanere a Torino. Ma con quale formula? I dettagli della possibile nuova operazione

Kolo Muani Juve, contatti sempre più fitti con il PSG: due possibili opzioni per prolungare il matrimonio. A cosa pensano i due club

I contatti tra Juventus e Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani si intensificano. Le due squadre valutano due opzioni per estendere la collaborazione oltre la stagione in corso.

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito

Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione

In vista della partita tra Juventus e Udinese, si accende il dibattito su chi guiderà l'attacco bianconero.

JUVE SEMPRE PIÙ KOLO MUANI: LE ULTIME, CONTATTO DOUGLAS ASTON VILLA NEWS MERCATO

Conceiçao, Veiga e Kolo Muani: la Juve ha un piano

msn.com scrive: La Signora va al mercato. Non solo per rinforzarsi, ma anche per limitare i danni. Giuntoli ha quindi preso una doppia direzione: da una parte vuole evitare che la squadra si presenti più debole al Mo ...

Gazzetta - Staffetta Vlahovic- Kolo Muani

Come scrive tuttojuve.com: Come riferisce Gazzetta, per la gara contro il Venezia, Tudor punta sull’estro di Yildiz e delle stoccate di Kolo Muani e Vlahovic, i maggiori indiziati a staccare il biglietto per la ...

Kolo Muani-Juventus, non è finita: Giuntoli intensifica i contatti con il PSG per chiudere a queste condizioni

Secondo jmania.it: Kolo Muani-Juventus, non è finita: Cristiano Giuntoli intensifica i contatti con il PSG per chiudere a queste condizioni. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra bianconera Kolo Muani-Juventus, ...