Kiev pioggia di droni sulla capitale ucraina | 13 morti e 56 feriti

La capitale ucraina, Kiev, è stata colpita da un attacco con droni e missili, causando 13 morti e 56 feriti. Nonostante molti siano stati intercettati, il sobborgo è rimasto sotto assedio. L'attacco avviene nel giorno della seconda fase dello scambio di prigionieri, intensificando la tensione nel conflitto in atto.

La capitale ucraina è stata oggetto di un attacco combinato di droni e missili, la maggior parte dei quali intercettati dalla contraerea, come dichiarato il sindaco Vitaly Klitschko. Il tutto avviene nel giorno in cui è prevista la seconda tranche di scambio di prigionieri secondo l'intesa raggiunta con i negoziati a Istanbul L'articolo Kiev, pioggia di droni sulla capitale ucraina: 13 morti e 56 feriti proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Kiev, pioggia di droni sulla capitale ucraina: 13 morti e 56 feriti

