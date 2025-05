Kasper Asgreen vince in solitaria a Nova Gorica | Del Toro mantiene la Maglia Rosa

Kasper Asgreen (EF Education - EasyPost) ha trionfato in solitaria alla 14ª tappa del Giro d'Italia, da Treviso a Nova Gorica/Gorizia. Una fuga solitaria lungo i 195 km, assistita da un'affollata folla di 100.000 spettatori, ha confermato la sua grande forma, mentre del Toro ha mantenuto la maglia rosa, consolidando la classifica generale.

