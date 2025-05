Juventus ansia Yildiz | rischia una nuova squalifica in Italia e in Europa

Juventus e Ansia Yildiz ancora al centro delle polemiche: il fantasista rischia una nuova squalifica sia in Italia che in Europa. La sua presenza sarĂ cruciale nella trasferta di Venezia, dove Tudor conta sui suoi gol per conquistare la qualificazione. Questa partita si prospetta decisiva, con i bianconeri davanti a una sfida imprescindibile per evitare sorprese e continuare il cammino europeo.

Altra grana per il fantasista e numero dieci della Juve, chiamato a trascinare la squadra di Tudor nella fondamentale trasferta di Venezia Novanta minuti decisivi e da dentro o fuori per la Juventus, che domani sera sul campo del Venezia a andrĂ a caccia del pass per la qualificazione alla prossima Champions League. Kenan Yildiz (LaPresse) – Calciomercato.it La squadra di Tudor non può fallire l’obiettivo per non rischiare di ridimensionare le proprie ambizioni ed essere costretta a sacrificare qualche big sull’altare del bilancio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, ansia Yildiz: rischia una nuova squalifica in Italia e in Europa

