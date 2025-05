Juan Jesus sbeffeggia Biasin | ‘Scudetto perso dall’Inter? Dillo senza piangere’

Dopo lo scudetto vinto dal Napoli, Juan Jesus risponde con ironia a Fabrizio Biasin, che aveva commentato la vittoria come un "scudetto perso dall’Inter". Lo scambio social tra i due ex-compagni di squadra ha fatto discutere, sottolineando il reciproco spirito sportivo e le polemiche post-stagione. Un siparietto divertente che mette in evidenza le tensioni del calcio italiano.

Juan Jesus e Fabrizio Biasin in un siparietto social all’indomani dello scudetto del Napoli. Il collega parla di scudetto perso dall’Inter, ma il brasiliano non ci sta. SIPARIETTO SOCIAL – Lo scudetto 2024-25 è andato al Napoli, che nella serata di ieri ha vinto contro il Cagliari 2-0, rendendo praticamente inutile il successo dell’Inter in contemporanea sul campo del Como. Dopo la fine delle due partite, è ovviamente iniziata la festa, lato Napoli, mentre per quanto riguarda l’Inter e i giocatori nerazzurri hanno ovviamente espresso la loro delusione davanti ai media, per poi lasciare il Sinigaglia e dirigersi verso Milano. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Juan Jesus sbeffeggia Biasin: ‘Scudetto perso dall’Inter? Dillo senza piangere’

