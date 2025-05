Juan Jesus attacca Biasin e Inter | Scudetto buttato dai nerazzurri? Ora dillo senza piangere

Juan Jesus critica duramente Biasin e l'Inter, definendo lo scudetto "buttato" dai nerazzurri. La disputa sui social esplode mentre Biasin, commentando a Pressing, ritiene che l’Inter abbia perso il titolo in modo macroscopico, alimentando il nervosismo e le polemiche tra i protagonisti.

Juan Jesus senza freni sui social contro Fabrizio Biasin, che ritiene lo scudetto vinto dal Napoli come buttato dall’Inter. A Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero vicino alle vicende di casa Inter, si è espresso sull’esito della corsa scudetto, convinto che siano maggiori i demeriti dell’Inter rispetto ai meriti del Napoli campione d’Italia. Tramite i social, Juan Jesus, difensore del Napoli ed ex nerazzurro, ha risposto in maniera molto cruda e pungente: «Ora dici tutto senza piangere Biasin». 🔗 Leggi su Internews24.com