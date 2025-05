Jovanotti su Fiorello spiega il regime Omad | un solo pasto al giorno rischi e benefici

Jovanotti ha spiegato a Fiorello di seguire il regime OMAD (One Meal a Day), consumando un solo pasto quotidiano. Questo metodo può portare benefici come perdita di peso e maggiore chiarezza mentale, ma comporta anche rischi, tra cui carenze nutrizionali, fatica e problemi digestivi. È importante valutare attentamente questa scelta e consultare un esperto prima di adottarla, poiché un’alimentazione equilibrata è fondamentale per la salute.

Jovanotti ha recentemente svelato durante un collegamento con la trasmissione di Fiorello la sua scelta di consumare un solo pasto al giorno. Negli ultimi anni, numerosi individui hanno sperimentato regimi alimentari non convenzionali, con l'obiettivo di migliorare il benessere fisico, ridurre il peso corporeo o semplificare le proprie abitudini quotidiane. Il concetto alla base dell'Omad .

