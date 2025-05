Jovanotti e la dieta Omad cos’è e perché non è per tutti

Jovanotti ha svelato di seguire la dieta OMAD, ovvero mangiare una volta al giorno. Questa pratica, sempre più popolare, promette benefici come miglior salute e semplicità, ma non è adatta a tutti. È importante comprendere i rischi e le esigenze individuali prima di adottare regimi alimentari estremi.

(Adnkronos) – L'ultimo è Jovanotti, che ha rivelato in collegamento con la trasmissione di Fiorello di mangiare una sola volta al giorno. Ma negli ultimi anni, sempre più persone si sono avvicinate a regimi alimentari alternativi, nel tentativo di migliorare la salute, perdere peso o semplificare la propria routine quotidiana.

