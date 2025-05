Jovanotti e la dieta Omad cos’è e perché non è per tutti

Jovanotti ha recentemente condiviso di seguire la dieta OMAD, ovvero mangiare una sola volta al giorno. Questo regime, adottato da alcuni per migliorare la salute o perdere peso, non è adatto a tutti. La scelta di una dieta così estrema richiede attenzione e consapevolezza, poiché può comportare rischi e non è consigliabile senza supervisione medica.

(Adnkronos) – L'ultimo è Jovanotti, che ha rivelato in collegamento con la trasmissione di Fiorello di mangiare una sola volta al giorno. Ma negli ultimi anni, sempre più persone si sono avvicinate a regimi alimentari alternativi, nel tentativo di migliorare la salute, perdere peso o semplificare la propria routine quotidiana.

Dieta OMAD: cos'è e come funziona

La dieta OMAD, anche detta "dieta del guerriero" è un particolare tipo di digiuno intermittente.

