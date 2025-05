Jafar Panahi trionfa a Cannes con A Simple Accident | Palma d’Oro e un appello alla libertà dell’Iran

Il 78° Festival di Cannes si conclude con una vittoria storica: Jafar Panahi conquista la Palma d’Oro con "A Simple Accident", un film girato clandestinamente e simbolo di resistenza. Un momento emozionante che unisce arte e lotta per la libertà in Iran, segnando un punto di svolta dopo quindici anni e riaffermando il potere del cinema come voce di solidarietà e protesta.

Il 78° Festival di Cannes si è concluso con un momento storico e profondamente emozionante: il regista iraniano Jafar Panahi ha vinto la Palma d’Oro per il miglior film con A Simple Accident, pellicola girata clandestinamente e carica di tensione civile e personale. È la prima volta in quindici anni che Panahi, figura centrale del cinema dissidente iraniano, ha potuto partecipare al festival in. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Jafar Panahi trionfa a Cannes con "A Simple Accident": Palma d’Oro e un appello alla libertà dell’Iran

