Jacopo Sol Dove finiscono i sogni? video intervista | Ad Amici ti fai tante domande cresciuto con i Beatles

Scopriamo Jacopo Sol, giovane talento cresciuto con i Beatles, che ha recentemente pubblicato il suo primo EP, "Dove finiscono i sogni", dopo aver partecipato ad Amici 24. Nella nostra intervista video, ci racconta il percorso, le domande e le emozioni che hanno plasmato questa nuova avventura musicale.

La nostra video intervista a Jacopo Sol che ha pubblicato Dove finiscono i sogni?, il suo primo EP, dopo la partecipazione all’ultima edizione di Amici 24. Vi presentiamo la nostra video intervista a Jacopo Sol che ha pubblicato Dove finiscono i sogni?, il suo primo EP per Island Records ( Universal Music Italy ). Tra i volti più apprezzati di Amici 24, il cantautore racchiude nei brani racchiude esperienze, emozioni e tutta la sensibilità dei suoi 22 anni. Ma non solo nuova musica: il 1° giugno, infatti, Jacopo Sol salirà sul palco del Nameless Festival per il format Island Presents, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate, che si svolge nella suggestiva cornice del Lago di Como. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu