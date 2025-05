Italia Under 21 verso gli Europei in Slovacchia martedì il raduno | c' è anche il palermitano Desplanches

Martedì in Slovacchia, l’Italia Under 21 si prepara per la fase finale degli Europei, con il raduno a pochi giorni. Dopo 25 anni dalla memorabile notte di Bratislava, quando Pirlo trionfò con la doppietta in finale, il nuovo ciclo si apre con la speranza di ripetere il successo, guidato anche dal palermitano Desplanches.

Venticinque anni dopo la trionfale notte di Bratislava, quando la doppietta di Andrea Pirlo nella finale con la Repubblica Ceca regalò all'Italia il quarto dei cinque titoli continentali della sua storia, la Nazionale Under 21 si appresta a tornare in Slovacchia per la fase finale del Campionato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Italia Under 21 verso gli Europei in Slovacchia, martedì il raduno: c'è anche il "palermitano" Desplanches

Scopri altri approfondimenti

Italia Under 21 verso gli Europei, i 28 convocati per il raduno: prima volta per Leoni

L'Italia Under 21 si prepara agli European Championship in Slovacchia (11-28 giugno). Per la prima volta, il CT seleziona 28 convocati che si raduneranno il 27 maggio, segnando un importante passo per i giovani Leoni azzurri.

Calcio, i convocati dell’Italia Under 21 per il raduno verso gli Europei: attesa per la lista dei 23

Gli italiani attendono con trepidazione la lista ufficiale dei 23 convocati dell’Italia Under 21, in vista del raduno in preparazione agli Europei in Slovacchia dal 11 al 28 giugno.

L’Italia investe finalmente sul basket 3×3? Ci sarà anche Amedeo Della Valle verso Los Angeles 2028!

Amedeo Della Valle, classe '93, si prepara a vivere un'avventura emozionante nel mondo del basket 3×3.

Highlights Under 21: Bosnia-Italia 1-2 (8 ottobre 2021)

Video Highlights Under 21: Bosnia-Italia 1-2 (8 ottobre 2021) Video Highlights Under 21: Bosnia-Italia 1-2 (8 ottobre 2021)

Se ne parla anche su altri siti

Italia Under 21, i 28 convocati del ct Nunziata per il raduno di preparazione all'Europeo; L'Italia Under 21 a lavoro per l'Europeo in Slovacchia: 28 pre-convocati del CT Nunziata per il raduno di preparazione; L’Italia scalda i motori, inizia la marcia di avvicinamento all’Europeo: 28 convocati per il raduno di preparazione a Cesenatico; Nazionale di calcio Under 21, l'Italia scalda i motori per gli Europei 2025. 🔗Ne parlano su altre fonti

Italia Under 21 verso gli Europei, i 28 convocati per il raduno: prima volta per Leoni, c'è Pio Esposito

Come scrive msn.com: L`Italia Under 21 si prepara agli Europei di categoria, che si giocheranno in Slovacchia dall`11 al 28 giugno. Il 27 maggio gli Azzurrini ...

Calcio, i convocati dell’Italia Under 21 per il raduno verso gli Europei: attesa per la lista dei 23

Si legge su oasport.it: L'Italia si avvicina a grandi passi agli Europei Under 21, che andranno in scena in Slovacchia dall'11 al 28 giugno. Nel Paese in cui la nostra Nazionale ...

Italia U21 verso l’Europeo, i convocati per il ritiro: presente Desplanches

Come scrive msn.com: Prima chiamata in Nazionale Under 21 per il difensore del Parma Giovanni Leoni, mentre l’attaccante dello Spezia Francesco Pio Esposito – ieri a segno in occasione del successo dei liguri in casa del ...