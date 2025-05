Italia-Turchia oggi Amichevole volley femminile 2025 | orario tv programma streaming

Oggi, sabato 24 maggio alle 20.00, si disputa l’amichevole di volley femminile Italia-Turchia al PalaPanini di Modena. Dopo la sfida contro l’Olanda, la Nazionale torna in campo per il secondo incontro del quadrangolare. Ecco orari, programmazione e streaming per seguire questo appuntamento importante in vista del 2025.

Oggi sabato 24 maggio (ore 20.00) si gioca Italia-Turchia, amichevole di volley femminile che va in scena al PalaPanini di Modena. Dopo aver affrontato l’Olanda nella serata di ieri, la nostra Nazionale tornerà nuovamente in campo in terra emiliana per disputare il secondo incontro del quadrangolare in preparazione alla Nations League. Dall’altra parte della rete ci sarà il sestetto anatolico guidato dal CT Daniele Santarelli, protagonista di un’annata di trionfi alla guida di Conegliano. Il CT Julio Velasco ha coinvolto quindici giocatrici per le sfide di questo fine settimane, tra cui spiccano la palleggiatrice Carlotta Cambi, le bomber Giorgia Frosini e Adhuoljok John Majak Malual, le schiacciatrici Loveth Omoruyi e Alice Degradi, la centrale Matilde Munarini, il libero Eleonora Fersino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Turchia oggi, Amichevole volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Leggi anche questi approfondimenti

Italia-Olanda oggi, Amichevole volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 23 maggio alle 20:00, Italia e Olanda si sfidano in un'amichevole di volley femminile al PalaPanini di Modena.

Perugia-Halkbank Ankara oggi, Champions League volley 2025: orario semifinale, tv, streaming

Oggi, venerdì 16 maggio, alle ore 20.00, Perugia affronta Halkbank Ankara nella semifinale della Champions League di volley maschile 2025.

Perugia-Halkbank Ankara oggi, Champions League volley 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 16 maggio, alle ore 20.00, i Block Devils di Perugia sfidano l'Halkbank Ankara nella semifinale della Champions League 2025 di volley maschile.

L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA U22 ???????????????? #italyvolleyball #volleyball #eurovolleyu22w

Video L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA U22 ???????????????? #italyvolleyball #volleyball #eurovolleyu22w Video L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA U22 ???????????????? #italyvolleyball #volleyball #eurovolleyu22w

Cosa riportano altre fonti

Pallavolo, Italia-Olanda: dove vedere la gara in diretta tv e streaming | AIA AeQuilibrium Cup Women; Dove vedere in tv Italia-Turchia, amichevole volley femminile: orario, programma, streaming; LIVE Italia-Olanda 3-2, Amichevole volley femminile 2025 in DIRETTA: azzurre a corrente alternata ma arriva la prima vittoria!; Dove vedere in tv Italia-Turchia amichevole volley femminile | orario programma streaming. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Italia-Turchia oggi, Amichevole volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

oasport.it scrive: Oggi sabato 24 maggio (ore 20.00) si gioca Italia-Turchia, amichevole di volley femminile che va in scena al PalaPanini di Modena. Dopo aver affrontato l’Olanda nella serata di ieri, la nostra ...

Dove vedere in tv Italia-Turchia, amichevole volley femminile: orario, programma, streaming

Secondo oasport.it: Sarà una vera e propria sfida tra titani quella che andrà in scena al PalaPanini di Modena venerdì 24 maggio, seconda giornata della AIA AeQuilibrium Cup ...

Volley femminile, Italia-Olanda aprirà il torneo amichevole AeQuilibrium Cup Women Elite

it.blastingnews.com scrive: A Modena è tutto pronto per il via della prima edizione della AeQuilibrium Cup Women Elite, torneo quadrangolare amichevole in cui sarà protagonista la nazionale italiana femminile di pallavolo.