Istituzioni e cittadini esortati ad aiutare Vincenzo | Ha bisogno di una mano ora tocca a tutti noi

Istituzioni e cittadini sono chiamati a sostenere Vincenzo, giovane di 18 anni gravemente ferito da un'esplosione durante Capodanno. Anna Rita Palmieri, consigliera comunale del Partito Democratico, invita la comunità a dare una mano concreta a Vincenzo, perché ora tocca a tutti noi fare la differenza e aiutare chi si trova in difficoltà.

Anche Anna Rita Palmieri, consigliera comunale di maggioranza del Partito Democratico, esorta la cittadinanza a dare una mano, nel vero senso della parola, a Vincenzo, il 18enne che l'esplosione di un petardo durante la notte di Capodanno di due anni fa, lo ha costretto a un intervento chirurgico.

