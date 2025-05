Israele telefonate anonime ai cittadini con la voce degli ostaggi | Cosa state aspettando?

Nel cuore di Tel Aviv, cittadini israeliani si trovano sotto minaccia psicologica: telefonate anonime con la voce di ostaggi che implorano aiuto. Questa nuova forma di terrore sfrutta i telefonini per diffondere messaggi strazianti, lasciando la popolazione in stato di paura e confusione. Un pericolo sconosciuto che rivela l’intensificarsi delle minacce e la vulnerabilità in un contesto di escalation.

Tel Aviv, 24 maggio 2025 – Messaggi strazianti con la voce di ostaggi che chiedono aiuto. L’ultima frontiera del terrore passa attraverso i telefonini. Cittadini israeliani hanno dichiarato sui social media di aver ricevuto questa notte chiamate da numeri sconosciuti con audio registrati. Dall’altra parte le voci di persone che implorano aiuto per essere liberati. In sottofondo suoni di sirene ed esplosioni. In una delle telefonate segnalate, qualcuno urla: "Ci sono ostaggi a Gaza, perchĂ© state aspettando?". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele, telefonate anonime ai cittadini con la voce degli ostaggi: “Cosa state aspettando?”

