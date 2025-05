Ispezioni nei locali pubblici Raffica di controlli sul territorio

Una serie di ispezioni nei locali pubblici, in particolare bar e sale slot, ha portato a un rafforzamento dei controlli sul territorio. Le pattuglie della Squadra Volante hanno condotto verifiche mirate in ambienti frequentati da pregiudicati, rafforzando la sicurezza e la presenza delle forze dell’ordine in zone ritenute a maggior rischio.

Ispezioni in serie nei locali pubblici, soprattutto bar e sale slot, noti per essere abituali ritrovi di pregiudicati e dove è ritenuta maggiormente necessaria la presenza delle forze di polizia. Le pattuglie della Squadra Volante in servizio ieri, durante l’abituale controllo del territorio, sono uscite dal perimetro cittadino per svolgere controlli in tutta la fascia esterna alla città: quelle zone appunto, nelle quali sono state individuate criticità a livello di presenza microcriminale. Si tratta di precise disposizioni impartite dal Questore di Como Marco Calì, già assunte durante le Riunioni Tecniche di Coordinamento che si tengono in Prefettura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ispezioni nei locali pubblici. Raffica di controlli sul territorio

