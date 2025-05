Isaac del Toro | A volte la fortuna ti aiuta ma sono caduto anche io e sento dolore

Isaac del Toro dimostra che, anche nelle sfortune, la determinazione può fare la differenza. Nonostante le cadute e il dolore, il messicano della UAE Team Emirates – XRG ha mantenuto e rafforzato la leadership alla Maglia Rosa, dimostrando forza e resilienza in una gara segnata dalla sfortuna generale.

Nella sfortuna della caduta generale, anche oggi è andato tutto più o meno bene alla Maglia Rosa di Isaac del Toro. Il messicano della UAE Team Emirates – XRG è infatti riuscito a rimanere aggrappato al primo gruppo, conservando la leadership e anzi, incrementando anche sul compagno di squadra Juan Ayuso e su Primoz Roglic. Le sue reazioni dopo l’arrivo a Nova Gorica ai microfoni di cyclingpro.net: “Quando sono caduti davanti a me ho frenato immediatamente. È stato complicato riuscire a rimanere in piedi perché poi mi hanno colpito da dietro e a quel punto sono caduto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Isaac del Toro: “A volte la fortuna ti aiuta, ma sono caduto anche io e sento dolore”

