Ironheart | Un nuovo poster dalla serie Marvel Studios

A un mese dall’atteso debutto su Disney+, Marvel Studios svela un nuovo poster di Ironheart. La serie, con protagonista Riri Williams (Dominique Thorne), promette di portare una fresh era di supereroi. Dopo il trailer ufficiale rilasciato recentemente, l’entusiasmo cresce, preparando i fan a scoprire le avventure della giovane eroina nel Marvel Cinematic Universe.

Manca esattamente un mese alla messa in onda dei primi episodi di Ironheart, la nuova serie Marvel Studios in arrivo su Disney+. Con il trailer ufficiale diffuso in rete alcuni giorni fa, la nuova serie Marvel Studios con protagonista la giovane eroina Riri Williams (Dominique Thorne) è tornata a mostrarsi quest’oggi attraverso il rilascio di un nuovo splendido poster. Disney+ rilascerà i primi tre episodi a partire dal 24 giugno 2025, il resto della stagione approderà in piattaforma con cadenza settimanale ogni martedì. 🔗 Leggi su Universalmovies.it