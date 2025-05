Ipotiroidismo ipertiroidismo Se la tiroide ha qualche problema si può continuare a fare sport? Dipende dall' attività fisica ma anche da altri fattori com spiega un' endocrinologa

L’attività fisica è benefica per tutti, ma in presenza di ipotiroidismo o ipertiroidismo è importante praticarla con attenzione. Secondo un endocrinologo, il tipo di sport e i fattori individuali influenzano la possibilità di allenarsi e il recupero. Un equilibrio tiroideo alterato può complicare l’attività fisica, ma praticare sport in modo corretto può contribuire a migliorare l’equilibrio ormonale e il benessere generale.

L o sport fa bene a tutti. E su questo siamo tutti d’accordo, ma in presenza di disturbi alla tiroide va praticato con attenzione. Una funzione tiroidea alterata influisce sulla capacità di allenarsi e di recuperare. Viceversa, uno sport praticato correttamente può migliorare l’equilibrio ormonale. Di conseguenza, dare una mano a questa piccola ghiandola endocrina situata alla base del collo. È lei la responsabile della produzione degli ormoni che regolano il metabolismo, l’energia e la termoregolazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ipotiroidismo, ipertiroidismo. Se la tiroide ha qualche problema si può continuare a fare sport? Dipende. dall'attività fisica ma anche da altri fattori, com spiega un'endocrinologa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Stevie Wonder compie 75 anni, genio della soul music che ha dato voce al futuro

Oggi Stevie Wonder celebra il suo 75° compleanno, un'icona della soul music che ha saputo dare voce al futuro.

Ecco perché Trump ha fermato la guerra agli Houthi: tra costi e munizioni

Il presidente Donald Trump ha deciso di fermare la guerra contro gli Houthi, attirando l'attenzione sui crescenti costi militari.

Processo Tarallo, Eva Grimaldi rischia l’accusa di falsa testimonianza e calunnia “per avere sconfessato in aula quanto ha dichiarato nel corso delle indagini”

Il processo a carico del produttore televisivo Alberto Tarallo, accusato di bancarotta della Ares Film, è appena iniziato e già si arricchisce di colpi di scena.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giornata mondiale tiroide, Iss: Italia all’avanguardia nella prevenzione. Focus su Ia; Salute, a Milano c’è un nuovo Centro della Tiroide per diagnosi, cura e trattamento delle patologie tiroidee; Disturbi tiroide per 6 mln italiani, speranza Ia per diagnosi e cura; Psicologo, un ruolo fondamentale nella settimana della tiroide. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Giornata Mondiale della Tiroide, riflettori sull’IA nella diagnosi

Scrive lanuovasardegna.it: ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale della Tiroide, in programma il 25 maggio 2025, l’Associazione Medici Endocrinologi (AME) partecipa con le principali società scientifiche nazion ...

Tiroide e tiroidite di Hashimoto: che cosa è, come curarla e perché è meglio tenerla sotto controllo

Segnala vanityfair.it: È quella piccola ghiandola nel nostro collo che svolge un ruolo essenziale e dal cui mal funzionamento spesso dipendono sintomatologie come stanchezza e aumento di peso. Ecco tutto quello che c'è da s ...

Disturbi tiroide per 6 mln italiani, speranza Ia per diagnosi e cura

Come scrive msn.com: Roma, 23 mag. (Adnkronos Salute) - In occasione della Giornata mondiale della tiroide, in programma il 25 maggio, l'Associazione medici ...