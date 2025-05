Oaktree pronta a rinnovare con Inzaghi, respinge le sirene arabe. Secondo La Repubblica, il tecnico dell’Inter potrebbe firmare un maxi rinnovo, mentre l’interesse dell’Al-Hilal si fa sempre più intenso. Mentre Simone Inzaghi mantiene la calma in Italia, il suo futuro rimane al centro di discussioni e trattative tra Europa e Oriente.

Inzaghi Inter, Oaktree risponde alle sirene arabe! Pronto un maxi rinnovo per il tecnico?. L'edizione odierna de La Repubblica torna sul futuro di Simone Inzaghi, che sembrerebbe essere al centro di un'offerta dell'Al-Hilal. FUTURO INZAGHI « Mentre in Italia schiva le critiche, all'estero Inzaghi è corteggiato. Dopo i tentativi di metterlo a contratto da parte del Psg e di club di Premier League, Manchester United in testa, lo scorso aprile è arrivata l'offerta monstre dell' Al-Hilal, che gli consentirebbe di allentare la tensione, lavorando in un campionato a minor voltaggio come quello saudita.