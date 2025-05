Invito a rileggere gli articoli di Rosellina Balbi

Invito a rileggere gli articoli di Rosellina Balbi, dominati da una riflessione incisiva e attuale. Tra questi, il celebre "Davide, discolpati" (La Repubblica, 6 luglio 1982) analizza la richiesta, ancora oggi presente, che gli ebrei italiani si dissocino pubblicamente dalle azioni del governo di Israele, come un rito di abiura. Un tema che rimane rilevante nel dibattito contemporaneo.

E’ tornato a circolare un famoso articolo di Rosellina Balbi, “Davide, discolpati” (la Repubblica, 6 luglio 1982), sulla strana pretesa che gli ebrei italiani si dissocino pubblicamente, come in un rito di abiura, dalle azioni del governo di Israele. Tutti quelli che lo intercettano fanno lo stesso commento: caspita, sembra scritto ieri, basta cambiare qualche nome e qualche data. E’ proprio così. Ma si potrebbe dire lo stesso di tutti gli articoli che Balbi dedicò a questi temi. Nel 1993 lo storico Loreto Di Nucci volle raccoglierli in un volumetto, pubblicato da Theoria con il titolo Ebrei, razzismo, antisemitismo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Invito a rileggere gli articoli di Rosellina Balbi

