Investito dall' auto pirata mentre attraversa la strada | uomo in condizioni gravissime

Sabato mattina a Milano Marittima, un uomo di 77 anni è stato investito da un’auto pirata mentre attraversava la strada all’incrocio tra via 2 Giugno e la I traversa. L'incidente, avvenuto in prossimità delle strisce pedonali, ha lasciato l'uomo in condizioni gravissime. Indagini in corso per identificare il responsabile di questa brutale tragedia.

Brutto incidente stradale sabato mattina a Milano Marittima. I fatti si sono verificati attorno alle 10 all'intersezione tra via 2 Giugno e la I traversa, all'altezza del canaletto. Qui un pedone, un 77enne mantovano, stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali, quando è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Investito dall'auto "pirata" mentre attraversa la strada: uomo in condizioni gravissime

Leggi anche questi approfondimenti

Il titolare del Mattorosso investito da un'auto pirata: «Pronto a denunciare»

Nicola Palumbo, ex presidente dell'ente palio di Montebelluna e titolare del Mattorosso, è stato investito da un'auto pirata in un incidente avvenuto a uno stop.

Bambino di due anni investito da un'auto: ricoverato con prognosi riservata

CEGLIE MESSAPICA – È stato un momento di terrore per la madre e i passanti, quando un bambino di due anni e mezzo è stato investito da un’auto.

Italia, bimbo di 2 anni e mezzo investito da un’auto: tragedia devastante

La comunità di Ceglie Messapica è sconvolta da una tragedia inaspettata. Un bimbo di appena due anni e mezzo è stato investito da un'auto nelle prime ore del mattino, trasformando una normale giornata in un incubo.

Approfondimenti da altre fonti

Il titolare del Mattorosso investito da un'auto pirata: «Pronto a denunciare»; Incidente a Porta Maggiore, pirata della strada travolge monopattino: un morto e un ferito; Migrante in bici investito da un'auto pirata sulla statale 18; Travolge un ragazzino di 12 anni in bicicletta e fugge lasciandolo a terra: caccia al pirata della strada. 🔗Ne parlano su altre fonti

Auto pirata investe 87enne, è gravissimo

Secondo rainews.it: Un 87enne lotta tra la vita e la morte in ospedale dopo che questa mattina è stato investito dal conducente di un'auto che poi si è data alla fuga a Milano Marittima, nel Ravennate. L'anziano, probabi ...

Turista investito a Milano Marittima, è gravissimo: caccia al pirata della strada

Si legge su msn.com: L’incidente è avvenuto questa mattina lungo via 2 Giugno, nelle vicinanze della prima traversa. Lì l’anziano, probabilmente originario di Mantova, è stato travolto da una Mini ...

Travolge un ragazzino di 12 anni in bicicletta e fugge lasciandolo a terra: caccia al pirata della strada

Da ilgazzettino.it: ODERZO (TREVISO) - Dodicenne investito da un'auto pirata mentre rientrava a casa da scuola. Il conducente, dopo averlo urtato e scaraventato a terra, ha tirato dritto. Il ragazzino, che ...