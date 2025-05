Investe una ragazza e scappa Rintracciato dalla municipale

La polizia municipale ha rintracciato in breve tempo il pirata della strada, un 25enne che ieri mattina poco prima delle 8 ha investito una ragazza di 17 anni mentre attraversava la strada per andare a scuola. Dopo l’incidente, l’uomo è fuggito, ma è stato immediatamente rintracciato e fermato.

La polizia municipale ha rintracciato in tempi record il pirata della strada che ieri mattina poco prima delle 8 ha investito una studentessa mentre stava attraversando la strada per entrare a scuola. Si tratta di un 25enne che dopo aver investito la studentessa di 17 anni con lo scooter, si è fermato e poi, dopo aver deciso che la giovane non si fosse fatta nulla, ha deciso di proseguire nella sua corsa sulla due ruote come se nulla fosse. La giovane per le ferite riportate ha dovuto fare ricorso al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Investe una ragazza e scappa. Rintracciato dalla municipale

Scopri altri approfondimenti

'Pirata' della strada a Nervi, investe una ragazza e scappa

Un incidente grave ha scosso Nervi sabato 17 maggio 2025, quando un pirata della strada ha investito una ragazza, causando danni a un cartello stradale e tre scooter.

Urta un pedone e scappa, automobilista rintracciato e denunciato dai carabinieri

Un automobilista ha investito un pedone a Domodossola e si è dato alla fuga, ma è stato rapidamente rintracciato e denunciato dai carabinieri.

Minorenne scappa da scuola dopo un brutto voto: rintracciato in 30 minuti dalla Polizia

Dopo aver ricevuto un brutto voto, un minorenne decide di scappare da scuola, salendo su un pullman diretto a Roma.

Macchina investe una donna e scappa! Motociclista la insegue. Quello che accade è sconvolgente!

Video Macchina investe una donna e scappa! Motociclista la insegue. Quello che accade è sconvolgente! Video Macchina investe una donna e scappa! Motociclista la insegue. Quello che accade è sconvolgente!

Ne parlano su altre fonti

Investe una ragazza e scappa. Rintracciato dalla municipale; 'Pirata' della strada a Nervi, investe una ragazza e scappa; Investe una bimba di 5 anni e scappa: pirata della strada rintracciato a Grugliasco; Investita da uno scooter mentre attraversa, trauma cranico e toracico. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Turista investe una donna in via Toledo e scappa: rintracciato in Sicilia e denunciato dopo due settimane

Riporta fanpage.it: L'incidente lo scorso 24 aprile nel cuore di Napoli: la donna, una 80enne, era stata ricoverata in codice rosso in ospedale ...

Fermo, investe una studentessa e scappa: sei mesi di lavori socialmente utili alla 20enne

Secondo msn.com: FERMO - Investe una ragazzina che sta per entrare a scuola e e poi scappa senza prestare soccorso, sei mesi di messa alla prova per una 20enne fermana e reato estinto. È l’esito di ...

Litiga con una donna, la investe col furgone e scappa: rintracciato dai Carabinieri

Secondo primalamartesana.it: La lite è degenerata fino a quando una delle parti in causa ha ingranato la marcia investendo la "rivale": una donna di 39 anni poi trasportata in ospedale. È stato di un ferito e di un denunciato il ...