Intimididazione in stile mafioso per un 34enne | al cimitero testa di maiale e la scritta Questa sarà la tua prossima casa

Nella notte di Ugento, un atto intimidatorio in stile mafioso ha scosso il cimitero: una testa di maiale mozzata è stata lasciata nella grata, accompagnata da una scritta minatoria rivolta a Cristiano Cera, 34 anni. Un messaggio chiaro e minaccioso, volto a intimidire e rispetto ai metodi tipici della criminalità organizzata.

UGENTO – In perfetto stile mafioso: sia per la tipologia del messaggio, sia per il luogo teatro dell’intimidazione. Ignoti, nella notte, hanno lasciato una testa di maiale mozzata nella grata del cancello del cimitero comunale di Ugento, con una scritta indirizzata a Cristiano Cera, 34enne del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Intimididazione in stile mafioso per un 34enne: al cimitero testa di maiale e la scritta “Questa sarà la tua prossima casa”

lecceprima.it scrive: L’avvertimento è stato lanciato all’esterno del camposanto di Ugento, nei confronti di un uomo del posto: è coinvolto in diversi fatti di cronaca locale e, di recente, nell’operazione “Fuori gioco”. I ...