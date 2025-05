Intervengono per una lite tra vicini e trovano una serra di marijuana

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Spiazzo sono intervenuti per una lite tra vicini, che ha portato alla scoperta di una serra di marijuana. La donna residente in val Rendena, da circa quarant’anni, è stata successivamente denunciata per produzione e detenzione di stupefacenti. L’intervento ha svelato quanto nascosto dietro a un semplice dissidio tra vicini.

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Spiazzo hanno denunciato in stato di libertĂ per produzione e detenzione di marijuana una donna residente in val Rendena da una quarantina d’anni. Tutto, però, è cominciato a causa di un semplice dissidio tra vicini. I carabinieri erano intervenuti per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Intervengono per una lite tra vicini e trovano una serra di marijuana

Altri articoli sullo stesso argomento

Lite tra vicini sfocia in violenta rissa dentro a un bar di Pineto, denunciate 8 persone

Una lite tra vicini a Pineto è degenerata in una violenta rissa all’interno di un bar del centro. Otto persone, appartenenti a due famiglie in contrasto da tempo, sono state denunciate.

Ragazzi trovano in strada borsa con 6mila euro e la portano alla polizia: padrona li rintraccia e li ringrazia

Quattro ragazzi di Arezzo si trovano di fronte a una borsa abbandonata su una panchina e, con grande onestĂ , decidono di portarla alla polizia.

Andrea Bocelli: «Con Pavarotti ci fu una lite pazzesca, ci incontrammo a Pesaro. I miei figli non sono dei raccomandati. Mia moglie Veronica? Non mi lascia mai da solo»

Andrea Bocelli, celebre tenore, ricorda un episodio di tensione con Pavarotti a Pesaro. Sottolinea con orgoglio che i suoi figli non sono raccomandati e che la moglie Veronica è sempre al suo fianco.

CARABINIERI INTERVENGONO PER LITE E TROVANO PIANTAGIONE MARIJUANA

Video CARABINIERI INTERVENGONO PER LITE E TROVANO PIANTAGIONE MARIJUANA Video CARABINIERI INTERVENGONO PER LITE E TROVANO PIANTAGIONE MARIJUANA

Se ne parla anche su altri siti

Intervengono per una lite condominiale e scoprono una "centrale dello spaccio": i carabinieri denunciano un 43enne

Scrive ildolomiti.it: SAN CANDIDO. I carabinieri di San Candido hanno denunciato a piede libero un 43enne residente a Monguelfo per detenzione di oltre 60 grammi di hashish, presumibilmente destinati allo spaccio: l’operaz ...

Lite tra vicini e intervengono i carabinieri: l'odore da un appartamento fa scoprire una serra di marijuana, nei guai una donna di 40 anni

Come scrive ildolomiti.it: SPIAZZO. I dissidi di vicinato fatto scoprire una vera e propria serra di marijuana in casa. E' successo in Val Rendena e a finire nei guai è stata una donna di circa 40 anni denunciata per produzione ...

Lite familiare allarma i vicini di casa: intervengono i Carabinieri

Lo riporta targatocn.it: Una coppia si è ritrovata protagonista di un'accesa lite, tanto da insospettire e allarmare i vicini, che hanno chiamato le forze dell'ordine. A intervenire è stata una pattuglia dei Carabinieri ...