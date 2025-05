Inter riposo per sbollire poi si punta il PSG | il programma verso la finale

L’Inter si prende un momento di riposo per ricaricare le energie prima di affrontare la sfida più importante: la finale di Champions League contro il PSG. Una settimana, un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Ecco il programma ufficiale del club nerazzurro, mentre i tifosi attendono con trepidazione l’evento che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia del club.

Una settimana separa l’Inter dal momento più importante della stagione: la finale di Champions League contro il PSG. Ecco tutto il programma settimanale stilato dal club nerazzurro. RESETTARE – La delusione per essersi fatti scappare la chance dello scudetto è tanta, ma davanti c’è un bottino più ingente da poter ancora conquistare. L’Inter deve resettare dal campionato, dopo la vittoria inefficace a Como nell’ultimissima giornata, e ristabilire equilibrio ed energie. Non solo il fisico, in vista della finale di Champions League, vuole la sua parte. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, riposo per sbollire poi si punta il PSG: il programma verso la finale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Taremi verso la seconda di fila con l’Inter e stavolta punta a timbrare

Mehdi Taremi punta a confermarsi protagonista nella sfida tra Inter e Lazio, cercando di timbrare il cartellino dopo un'ottima prestazione.

L’Inter dimentica la finale di Champions, ora punta tutto sullo scudetto (Gazzetta)

Dopo la delusione della finale di Champions, l'Inter si rimette in carreggiata e concentra tutte le sue energie sul campionato.

Inter, perfino la quarta punta sarà un colpaccio: c’è un motivo burocratico

L'Inter si prepara a sorprendere il mercato con una strategia innovativa: perfino la quarta punta potrebbe rivelarsi un colpaccio.

Approfondimenti da altre fonti

Inter, Inzaghi concede il riposo dopo il Milan: ma ad Appiano Gentile sono in tre!

Da inter-news.it: Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan, Simone Inzaghi sceglie di far tirare il fiato all’Inter concedendo un giorno di riposo. In tre, però, sono comunque a lavoro ad Appiano Gentile, con ...

Inter, giornata di riposo dopo ko nel derby

Scrive ansa.it: Giornata senza allenamenti per l'Inter. Dopo la sconfitta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, oggi la squadra nerazzurra ha infatti avuto una giornata di riposo ...

Terapia Inter: squadra a riposo, rientrano i big e basta turnover

Si legge su gazzetta.it: Da due anni all’Inter non capitava di perdere due partite ... sarebbe stato di completo riposo. Perché va allenata la mente, in queste ore. E perché si sbaglia nel credere che il guaio siano ...