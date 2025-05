Inter niente finale di Champions per la Curva Nord | protesta sotto alla sede

La Curva Nord dell’Inter annuncia il proprio dissenso: niente trasferta a Monaco di Baviera e assenza dalla finale di Champions League. Gli ultras nerazzurri manifestano il loro disappunto con una protesta sotto la sede, evidenziando come questa decisione rappresenti un gesto di critica e solidarietà nei confronti della squadra e delle proprie radici.

Niente finale di Champions League per la Curva Nord dell`Inter. Gli ultras nerazzurri annunciano che non andranno in trasferta a Monaco di Baviera. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter, niente finale di Champions per la Curva Nord: protesta in sede

La Curva Nord dell'Inter ha deciso di non partecipare alla trasferta di Monaco di Baviera, rinunciando alla finale di Champions League.

