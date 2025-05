Inter niente finale di Champions per la Curva Nord | protesta in sede

La Curva Nord dell'Inter ha deciso di non partecipare alla trasferta di Monaco di Baviera, rinunciando alla finale di Champions League. Questa scelta nasce da una protesta degli ultras nerazzurri, che esprimono il loro dissenso e malcontento, manifestando così il loro sconcerto e disapprovazione nei confronti di alcuni aspetti della competizione o della gestione del club.

Niente finale di Champions League per la Curva Nord dell`Inter. Gli ultras nerazzurri annunciano che non andranno in trasferta a Monaco di Baviera. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Altre letture consigliate

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Inzaghi Inter, l’eventuale spareggio scudetto cambia la gestione verso la finale di Champions: il tecnico ha 4 carte da giocarsi

In vista dell’eventuale spareggio scudetto contro il Napoli, Simone Inzaghi deve rivedere la sua strategia per la finale di Champions League contro il PSG.

Inter PSG, Caressa e Bergomi confermati alla telecronaca della finale di Champions League

Sky Sport ha ufficializzato la conferma di Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi per la telecronaca della finale di Champions League tra PSG e Inter.

BEST OF * 20,000 Inter Fans Curva Nord | Champions League Final Istanbul 2023 vs. Manchester City

Video BEST OF * 20,000 Inter Fans Curva Nord | Champions League Final Istanbul 2023 vs. Manchester City Video BEST OF * 20,000 Inter Fans Curva Nord | Champions League Final Istanbul 2023 vs. Manchester City

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, niente finale di Champions per la Curva Nord: protesta in sede

Scrive calciomercato.com: Niente finale di Champions League per la Curva Nord dell`Inter. Gli ultras nerazzurri annunciano che non andranno in trasferta a Monaco di Baviera in occasione della.

Curva Inter assente a Monaco e poi lancia un appuntamento: il comunicato

Segnala inter-news.it: La Curva dell'Inter non sarà a Monaco alla finale di Champions League col Psg, lo ha appena detto in un comunicato. E ha pure organizzato una protesta per - Leggi su Inter-News ...

Caso ultras, la Nord chiama i tifosi contro società e Procura: “Lunedì tutti sotto la sede dell’Inter”

Lo riporta mowmag.com: Niente da fare. La Procura continua a fare muro. Il pm Paolo Storari da quello che sappiamo è inamovibile: gli ultras dell’Inter a Monaco di Baviera non devono esserci. “Qua colpiscono gente incensura ...