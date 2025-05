Inter la Curva Nord attacca | Nessun biglietto per Monaco e no alla coreografia si sono dimenticati di noi

A una settimana dalla finale di Champions League tra PSG e Inter, la Curva Nord lancia un durissimo messaggio. Attaccano le scelte della società , come l’assenza di biglietti per Monaco e il divieto di coreografie, ricordando che i tifosi sono stati dimenticati. Una presa di posizione forte, che sottolinea l’importanza di sostenere la squadra fino all’ultimo istante.

Duro messaggio della Curva Nord a una settimana dalla finale di Champions League. La lettera della Curva Nord, l’attacco a una settimana dalla finale di Champions tra PSG e Inter. LA LETTERA – «A meno di una settimana dalla finale di Champions League, ci ritroviamo a scrivere queste righe pieni di delusione e rabbia. Abbiamo vissuto un’intera stagione come vittime sacrificali, colpiti ingiustamente da societĂ , polizia e questura, pagando errori e responsabilitĂ che non ci appartengono, legati a fatti e persone completamente estranei a noi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, la Curva Nord attacca: «Nessun biglietto per Monaco e no alla coreografia, si sono dimenticati di noi»

Leggi anche questi approfondimenti

Curva Nord Inter, quanti anni per Beretta e Ferdico? La richiesta dei pm

Sono emerse novità nel processo alla Curva Nord dell’Inter e alla Curva Sud del Milan. I PM hanno avanzato richieste di reclusione per Beretta, Ferdico e altri, nel contesto di un procedimento ancora in corso nell’aula bunker di San Vittore.

Curva Nord Inter, 9 anni per Beretta per l’omicidio di Bellocco

Mentre l’Inter si prepara a sfidare il Napoli per lo scudetto, emerge una novità cruciale riguardante la Curva Nord interista.

Inter, niente finale di Champions per la Curva Nord: protesta in sede

La Curva Nord dell'Inter ha deciso di non partecipare alla trasferta di Monaco di Baviera, rinunciando alla finale di Champions League.

inter,la Curva Nord attacca: "Penalizzati per la finale di Champions"

Video inter,la Curva Nord attacca: "Penalizzati per la finale di Champions" Video inter,la Curva Nord attacca: "Penalizzati per la finale di Champions"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter, niente finale di Champions per la Curva Nord: protesta in sede

Come scrive calciomercato.com: Niente finale di Champions League per la Curva Nord dell`Inter. Gli ultras nerazzurri annunciano che non andranno in trasferta a Monaco di Baviera in occasione della.

Caso ultras, la Nord chiama i tifosi contro società e Procura: “Lunedì tutti sotto la sede dell’Inter”

Si legge su mowmag.com: Niente da fare. La Procura continua a fare muro. Il pm Paolo Storari da quello che sappiamo è inamovibile: gli ultras dell’Inter a Monaco di Baviera non devono esserci. “Qua colpiscono gente incensura ...

Curva Nord Inter, 9 anni per Beretta per l’omicidio di Bellocco

Da ilnapolista.it: Oggi è arrivata la condanna per Andrea Beretta, l'uomo che ha ucciso Antonio Bellocco, nell'ambito della malavita nella Curva Nord dell'Inter ...