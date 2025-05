Inter il PSG vince la Coppa di Francia | battuto 3-0 il Reims in finale senza Donnarumma e Kvaratskhelia

Dopo aver conquistato la Ligue 1, il PSG conquista anche la Coppa di Francia, battendo 3-0 il Reims in finale senza Donnarumma e Kvaratskhelia. L’Inter spera di non ripetere il destino. La squadra parigina si prepara a nuove sfide, ma l’augurio dei nerazzurri è di evitare il tris di vittorie del club francese.

Non c`è due senza tre? L`Inter spera di no. Dopo aver conquistato la Ligue 1, il Paris Saint-Germain vince anche la Coppa di Francia e ora punta. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

