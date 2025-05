Inter e Como | dal gol di De Vrij alla rovesciata di McTominay passione e amarezza in vista di Monaco

Inter e Como, dal gol di de Vrij alla spettacolare rovesciata di McTominay, tra passione e amarezza, si preparano alla sfida di Monaco. Al fischio finale, i giocatori hanno cercato l'abbraccio dei tifosi, rafforzando il legame in vista della finale di Champions. Una serata fatta di emozioni intense, speranze e momenti di pura passione nerazzurra.

Con il fischio finale i giocatori hanno cercato l'abbraccio caloroso dei tifosi interisti, riconoscendo il sostegno in vista della finale di Champions. Le emozioni si sono fatte sentire in ogni attimo, con ventuno minuti di speranza e altrettanti grammi di passione che hanno colorato la serata, lasciando un ricordo indelebile nella mente di chi ha .

