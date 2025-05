Inter da Messias a Pedro | i punti persi nell'ultimo quarto d'ora costano lo scudetto a Inzaghi

L'Inter di Inzaghi sfiora lo scudetto, ma i punti persi nell'ultimo quarto d'ora costano il tricolore. Il Napoli, Campione d’Italia, conquista il titolo con 82 punti, un solo punto sopra i nerazzurri. Una finale amarissima: una sola lunghezza che avrebbe potuto cambiare tutto, lasciando l’Inter a un passo dal suo ventunesimo scudetto.

Napoli campione d`Italia e Inter seconda. 82 punti contro 81. Una sola lunghezza, un dettaglio che separa i nerazzurri dal loro ventunesimo titolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

TS – Inter e Napoli a pari punti, cosa succede? Spareggio Scudetto: è già polemica

Il campionato si fa incandescente: Inter e Napoli sono appaiate in testa alla classifica a pochi passi dalla conclusione.

La Lazio riprende prima dell’Inter: a San Siro Pedro. Altri 2 cambi – CdS

La Lazio si prepara ad affrontare l'Inter a San Siro in un match cruciale per entrambe le squadre. Con Pedro in campo e altri due cambi in arrivo, la formazione biancoceleste cerca punti preziosi per la Champions League.

Condò avverte il Napoli: «L’Inter non perderà più punti. In Europa fanno fatica a capire la loro forza»

Il noto giornalista Paolo Condò interviene sulla sfida scudetto tra Napoli e Inter, avvisando i partenopei che i nerazzurri non perderanno più punti.

CROTONE PARMA 2-1 SECONDO EUROGOLAZO MESSIAS PALLONETTO AL VOLO DA FUORI AREA 2-0

Inter, da Messias a Pedro: i punti persi nell'ultimo quarto d'ora costano lo scudetto a Inzaghi

Infinito Pedro, con l'Inter l'ultimo show da subentrato: solo uno meglio di lui

tuttosport.com scrive: L'ex Barcellona ha tenuto in vita i sogni di Champions League della Lazio con l'ennesima grande prestazione ...

Pagelle Inter-Lazio 2-2: Pedro gela San Siro, scudetto in bilico

milanosportiva.com scrive: Con questo pareggio, l’Inter rimane a 78 punti, un punto dietro al Napoli, fermato sullo 0-0 dal Parma. Nell’ultima giornata, i nerazzurri affronteranno il Como in trasferta, mentre il Napoli ospiterà ...