Inter Corriere duro | Rimpianto bello grosso ma l’importante è che accada subito questa cosa

Il Corriere dello Sport analizza la vittoria dell'Inter contro il Como, che però non ha impedito la sconfitta nella corsa scudetto contro il Napoli. La vittoria ha lasciato un pizzico di rimpianto, ma l’obiettivo ora è reagire subito e riprendere la corsa. Ecco il quadro della lotta scudetto e cosa è successo veramente.

Inter, il Corriere dello Sport analizza la vittoria contro il Como che ha portato però alla sconfitta nella lotta scudetto contro il Napoli, cos’è successo . Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola ha fatto il punto sulla lotta scudetto, terminata con la vittoria dell’ Inter ieri sera in casa del Como, che nulla è servito però nella sfida a distanza con il Napoli. Ecco un breve passaggio: INTER – «Quasi 22 minuti. E’ il tempo intercorso tra il gol di De Vrij e quello di McTominay a Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, Corriere duro: «Rimpianto bello grosso, ma l’importante è che accada subito questa cosa»

Corriere dello Sport: "Napoli sprecone, il Genoa resiste: solo 2-2 al Maradona, l'Inter ringrazia"

Nella recente sfida al Maradona, il Napoli ha sprecato un'opportunità d'oro contro il Genoa, chiudendo con un deludente 2-2.

Torino Inter, Calvarese duro: «Il gol del Toro era buono, vi dico il perchè! La Penna ha…»

Nella consueta analisi sulla moviola di Tuttosport, l'ex arbitro Calvarese commenta senza indugi le scelte arbitrali del match Torino-Inter.

Corriere dello Sport - Polemica Napoli-Inter per la data dello spareggio Scudetto: Marotta vuole l'anticipo, De Laurentiis no

La polemica tra Napoli e Inter si infiamma per la data dello spareggio scudetto, con Marotta che spinge per un anticipo mentre De Laurentiis è contrario.

