Inter colpo di scena Inzaghi | una svolta inattesa Oaktree spiazza tutti

Un colpo di scena sconvolge l'Inter: Oaktree sorprende tutti, lasciando intendere una svolta inattesa per Simone Inzaghi. A una settimana dalla finale di Champions, i nerazzurri sono pronti a riconsiderare il futuro del tecnico, che davanti a una situazione inaspettata si trova al centro di un’intensa girandola di rumors e tentativi di rilancio.

I nerazzurri sono pronti ad una svolta per il tecnico: Oaktree spiazza tutti, il gesto nei confronti di Simone Inzaghi ad una settimana dalla finale di Champions Inter, colpo di scena Inzaghi: una svolta inattesa, Oaktree spiazza tutti (Ansa Foto) – SerieAnews Lo scudetto appena scucito dal petto, i social bollenti nei suoi confronti con tanto di hastag #inzaghiout. Insomma, non è certo un bel momento per Simone Inzaghi, i tecnico individuato come capro espiatorio dalla tifoseria dell’inter per la mancata conquista del 21mo titolo. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Inter, colpo di scena Inzaghi: una svolta inattesa, Oaktree spiazza tutti

Leggi anche questi approfondimenti

Marotta Inter, colpo di scena su Inzaghi? Ecco cosa ha deciso, il futuro del tecnicoÂ

Redazione Marotta Inter svela il futuro di Simone Inzaghi: il presidente nerazzurro ha preso una decisione sorprendente sul tecnico, dopo la delusione per lo scudetto perso dal Napoli.

Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche…

Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con Beppe Marotta al lavoro per assicurare un terzo colpo prima del Mondiale per Club.

Calciomercato Inter LIVE: colpo di scena per Luis Henrique! Occhi puntati su Bonny e Castro per l’attacco

Calciomercato Inter live: colpo di scena per Luis Henrique, con gli occhi puntati su Bonny e Castro per rinforzare l'attacco.

Se ne parla anche su altri siti

Inter, Inzaghi in bilico: problemi con la società, c’entra Monaco

Riporta calcionow.it: Clamoroso colpo di scena a sorpresa per il futuro di Simone Inzaghi che ora può cambiare davvero in vista della prossima estate dopo alcuni problemi avuti con l'Inter ...

Dopo Como-Inter la bomba su Inzaghi: “Incredibile” | News

Secondo msn.com: Indiscrezioni e voci sul futuro di Simone Inzaghi: ecco quello che sta succedendo. E le news che abbiamo raccolto ...

Inzaghi via dall’Inter: maxi offerta e firma

stopandgoal.net scrive: Per Simone Inzaghi arriva un colpo di scena importante, dal momento che ora con questa maxi offerta può dire addio all'Inter ...

Niente Inter e beffa per Inzaghi vola in Premier per 50 milioni