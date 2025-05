Inter Cavasinni | Avrebbe meritato lo Scudetto il Napoli è stato portato in braccio La partita con la Roma è stata…

Il giornalista e tifoso dell’Inter Alessandro Cavasinni esprime il suo disappunto sui social, lamentando che l’Inter avrebbe meritato lo scudetto e criticando gli arbitraggi, che, a suo avviso, hanno influenzato il secondo posto nerazzurro. Secondo Cavasinni, il Napoli è stato troppo favorito e ha conquistato il titolo in modo immeritato, lasciando trasparire grande delusione e rabbia.

Il giornalista e tifoso dell’Inter, Alessandro Cavasinni, sul suo canale YouTube, ha usato parole molto forti nei riguardi degli arbitraggi, che secondo lui hanno influito sul secondo posto della squadra nerazzurra che ha terminato il campionato ad un punto dal Napoli, che si è laureato campione d’Italia. Di seguito vi riportiamo un estratto delle sue . L'articolo Inter, Cavasinni: “Avrebbe meritato lo Scudetto, il Napoli è stato portato in braccio. La partita con la Roma è stata.” proviene da Webmagazine24. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Inter, Cavasinni: “Avrebbe meritato lo Scudetto, il Napoli è stato portato in braccio. La partita con la Roma è stata…”

Altre letture consigliate

Zazzaroni ammette: «L’allenatore che mi ha detto che l’Inter non avrebbe più vinto una partita mi ha riscritto e…»

Ivan Zazzaroni ha condiviso una rivelazione sorprendente durante la puntata di Pressing. Dopo alcuni risultati deludenti dell'Inter, il giornalista ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da un allenatore esonerato, che gli aveva predetto che la squadra non avrebbe più vinto.

L'Inter 2 è molto più forte di come la si dipinge: Inzaghi avrebbe dovuto fare meglio anche in campionato

0

L'Inter torna pazza, il Napoli ha in mano uno Scudetto meritato. Ma nelle ultime si stanno scansando

L'039inter fa impazzire il Napoli, che ha in mano uno scudetto meritato. Tuttavia, nelle ultime partite sembra un po’ più distante dal traguardo, con alcune dubbi di impegno.

INTER-PORTO 1-0 | LUKAKU VI ZITTISCE! Gara intelligente e successo meritato

Video INTER-PORTO 1-0 | LUKAKU VI ZITTISCE! Gara intelligente e successo meritato Video INTER-PORTO 1-0 | LUKAKU VI ZITTISCE! Gara intelligente e successo meritato

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il paradosso dell'Inter: merita la Champions e merita di perdere lo scudetto

Riporta msn.com: Non è ancora finita. Mancano ancora 90 minuti e nel calcio tutto è possibile. Certo il Napoli non dovrebbe battere in casa, nell'ultima giornata di Serie A, il Cagliari che non ...

L'interista Biasin: "Il Napoli avrebbe meritato i 3 punti. Occhio al nuovo motto di Conte"

Scrive msn.com: Inter e Napoli, classifica alla mano ... la squadra di Conte ha sfoderato una prestazione con i fiocchi, avrebbe meritato i tre punti e attraverso le parole del suo tecnico lancia il guanto ...

Inter, Inzaghi: "Il Milan ha meritato. Avanti con fiducia, testa alla sfida con la Roma"

Da tuttomercatoweb.com: L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni ... Rammarico per il primo tempo, per quanto creato avremmo meritato qualcosa in più. Nel secondo abbiamo preso gol su calcio ...