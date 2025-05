Insieme per riflettere sulle sfide che attendono l' Emilia-Romagna nei prossimi anni

Insieme per riflettere sulle sfide future dell'Emilia-Romagna, l’assemblea annuale dell’Associazione degli ex consiglieri si è svolta a Piacenza, nel suggestivo Palazzo Farnese, grazie alla collaborazione con il Comune. L’evento ha offerto un importante spazio di discussione e confronto, evidenziando l’impegno degli ex consiglieri nel contribuire allo sviluppo e alla resilienza della regione.

Nei giorni scorsi Piacenza è stata teatro dell’assemblea annuale dell’Associazione degli ex consiglieri della Regione Emilia-Romagna, evento svoltosi quest’anno - grazie alla collaborazione con il Comune di Piacenza - nella prestigiosa cornice di Palazzo Farnese. L’associazione promuove infatti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Insieme per riflettere sulle sfide che attendono l'Emilia-Romagna nei prossimi anni»

Leggi anche questi approfondimenti

Il Volley Bergamo riparte da Mlejnkova: “Pronta alle prossime sfide, cresceremo insieme”

Bergamo. Il Volley Bergamo 1991 ha dato il benvenuto a Michaela Mlejnkova, che, nel ruolo di capitano, ha adottato la maglia rossoblù come seconda pelle.

“Sulle note della legalità”, un convegno per riflettere insieme

Il convegno "Sulle note della legalità", in programma il 22 maggio 2025 alle ore 10:00 presso la Reale Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, offrirà un'importante occasione di riflessione.

Aimee Lou Wood e Angelina Jolie insieme nel film Anxious People di Marc Forster

Aimee Lou Wood e Angelina Jolie si uniscono nel cast dell’adattamento cinematografico di *Anxious People*, diretto da Marc Forster.

DIVENTA IRRICONOSCIBILE IN 30 GIORNI 6 SFIDE STOICHE PER LA TUA EVOLUZIONE

Video DIVENTA IRRICONOSCIBILE IN 30 GIORNI 6 SFIDE STOICHE PER LA TUA EVOLUZIONE Video DIVENTA IRRICONOSCIBILE IN 30 GIORNI 6 SFIDE STOICHE PER LA TUA EVOLUZIONE

Ne parlano su altre fonti

4 Passi 2025; Assemblea elettiva Cna. C’è ’Una visione futura’ al teatro dei Filarmonici; “Una visione futura” per la Cna: sabato 24 maggio l’assemblea elettiva con show finale di Neri Marcorè (Video); Assemblea elettiva Cna. C’è ’Una visione futura’ al teatro dei Filarmonici. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Macron a Merz, 'rispondiamo insieme alle sfide dell'Europa

Scrive msn.com: (ANSA) - PARIGI, 07 MAG - "Noi vogliamo rispondere insieme alle sfide che l'Europa affronta": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron parlando al fianco del neocancelliere tedesco ...