Insieme per riflettere sulle sfide che attendono l' Emilia-Romagna nei prossimi anni

Un incontro significativo ha avuto luogo a Piacenza, dove l'assemblea annuale dell'Associazione degli ex consiglieri della Regione Emilia-Romagna ha riunito esperti e cittadini per discutere delle sfide future che attendono la regione. Grazie alla collaborazione con il Comune, il prestigioso Palazzo Farnese ha ospitato questo evento, sottolineando l'importanza della riflessione collettiva per affrontare le tematiche di sviluppo e sostenibilità che caratterizzeranno gli anni a venire.

