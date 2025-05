Insegno prova la battuta ironica su Sinner e scivola sulla buccia di banana

Pino Insegno si prepara a tornare con "Reazione a Catena" su Rai 1 dall’8 giugno, ma durante la conferenza stampa ha scivolato ironicamente su una battuta su Jannik Sinner, paragonandolo a una buccia di banana. Un’occasione scherzosa che ha smosso il comico a mettere in luce il suo carattere giocoso e spontaneità, anticipando un’estate all’insegna del divertimento.

Pino Insegno sta per tornare con Reazione a Catena, quiz show estivo su Rai 1 che partirà l’ 8 giugno in prima serata. Lo ha annunciato il conduttore in una conferenza stampa di presentazione. Durante questa presentazione, però, Insegno si è lasciato andare in una battuta su Jannik Sinner, impegnato al Roland Garros lo stesso giorno della messa in onda dello show. “Andavamo in diretta contro la partita, contro la finale di salto in alto, contro la finale di Coppa Davis e gli ascolti” ha esordito così il presentatore. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - Insegno prova la battuta “ironica” su Sinner e scivola sulla buccia di banana

Altre letture consigliate

Virtus prova di carattere, battuta la Reyer Venezia in Gara 2. Ivanovic: "Partita dura"

In una gara intensa e difficile, la Virtus Bologna dimostra carattere battendo la Reyer Venezia in Gara 2 dei quarti playoff.

Pino Insegno, amara battuta su Sinner al Roland Garros: “Gli auguro un raffreddore, spero non vinca”

Durante la conferenza stampa di "Reazione a catena", il conduttore Rai Pino Insegno ha fatto una battuta su Jannik Sinner, in attesa della finale al Roland Garros.

Pino Insegno e la battuta infelice su Sinner: “Gli auguro un raffreddore”

Durante la presentazione della nuova stagione di “Reazione a Catena”, Pino Insegno ha fatto una battuta infelice su Sinner, augurandogli un raffreddore.

Solo i migliori capiranno queste battute squallide Pera Toons #shorts per amici di Pera Toons

Video Solo i migliori capiranno queste battute squallide Pera Toons #shorts per amici di Pera Toons Video Solo i migliori capiranno queste battute squallide Pera Toons #shorts per amici di Pera Toons

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pino Insegno, amara battuta su Sinner al Roland Garros: “Gli auguro un raffreddore, spero non vinca”

Segnala fanpage.it: Il conduttore Rai Pino Insegno si è lasciato andare ad una battuta stucchevole su Jannik Sinner durante la conferenza stampa del game show "Reazione ...

La battuta di Pino Insegno non piace al pubblico, di mezzo un personaggio famossisimo

Segnala youmovies.it: Pino Insegno ha fatto una battuta che non è piaciuta al pubblico e ha creato un po’ di malumore, di mezzo c’è un personaggio davvero molto famoso. La battuta di Pino Insegno non piace al pubblico, di ...