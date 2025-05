Inquinamento ambientale Scattano le indagini Senato ruspe al lavoro

In seguito alle indagini sul possibile inquinamento ambientale, il Comune di Lerici ha disposto l’utilizzo di ruspe nel sito demaniale vicino al fiume Magra. Le operazioni, condotte dalla Capitaneria e sotto il coordinamento del Senato, mirano a verificare la presenza di sostanze inquinanti nel sottosuolo, per tutelare ambiente e salute pubblica.

LERICI Ruspe e analisi per verificare la presenza di inquinamento nel sottosuolo. A Senato, nell’area demaniale a ridosso del fiume Magra, sono entrati in azione gli escavatori messi a disposizione dal Comune di Lerici, nell’ambito delle indagini della Procura portate avanti sul campo dalla Capitaneria di porto della Spezia. I controlli alla ricerca di una possibile contaminazione delle matrici ambientali hanno preso le mosse dal sequestro operato un mese fa dalla Guardia costiera nell’ambito di una mirata campagna di controlli sulla prevenzione e sul contrasto delle fonti di inquinamento marino e costiero, che avevano portato, tra le altre cose, al sequestro di un’area demaniale affidata in concessione per l’attività di rimessaggio a Senato di Lerici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inquinamento ambientale. Scattano le indagini. Senato, ruspe al lavoro

