Infantino lancia la bomba | “Cristiano al Mondiale per Club” L’ultima bugia del Presidente FIFA

Durante una diretta streaming seguita da milioni, Gianni Infantino ha annunciato che Cristiano Ronaldo potrebbe partecipare al Mondiale per Club. Tuttavia, l'entourage di CR7 ha smentito subito, definendo l'annuncio una "bugia" e chiarendo che al momento non sono previsti prestiti o accordi simili. Un'ulteriore polemica che scuote il mondo del calcio.

In una diretta streaming vista da milioni di utenti Gianni Infantino ha annunciato la presenza anche di Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club: "Sì, le trattative ci sono, potrĂ esserci". Ma l'entourage di Cr7 ha sbugiardato totalmente il Presidente della FIFA: "Non esistono piani per prestiti o trattative" 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Infantino lancia la bomba: “Cristiano al Mondiale per Club”. L’ultima bugia del Presidente FIFA

