Infanta Sofia si laurea bellissima in rosso con mamma Letizia di Spagna

L’Infanta Sofia si è laureata all’UWC Atlantic College, un traguardo importante festeggiato con orgoglio dalla Regina Letizia e dal Re Felipe, presenti in occasione di questa giornata speciale. Vestita di rosso e radiosa, la giovane ha condiviso questo momento memorabile con i genitori, dimostrando maturità e talento. Un giorno di gioia e orgoglio per la famiglia reale spagnola.

Un giorno da festeggiare per la Regina Letizia e il Re Felipe: la loro secondogenita, Sofia, si è infatta laureata all’UWC Atlantic College. Un traguardo importante, che la ragazza ha condiviso con i due orgogliosissimi genitori, volati dalla Spagna per essere al suo fianco. La laurea dell’Infanta Sofia. Le figlie di Letizia e Felipe di Spagna continuano a regalare grandi soddisfazioni ai loro genitori. Mentre Leonor sta completando il suo percorso in Accademia militare, la piccola Sofia, 18 anni, si è invece laureata presso il UWC Atlantic College, un prestigioso collegio situato nel castello di San Donato, nella Valle di Glamorgan, in Galles. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Infanta Sofia si laurea, bellissima in rosso con mamma Letizia di Spagna

L'Infanta Sofia si laurea in Galles con il re Felipe e la regina Letizia al seguito

L'infanta Sofia si laurea in Galles con il re Filippo e la regina Letizia al fianco. Vestita di rosso come sua madre, sorride felice durante questa significativa celebrazione all'UWC Atlantic College, dopo aver ottenuto il diploma due anni fa con la principessa Leonor, segnando un importante passo nella sua crescita e nei legami familiari reali.

