INCONTRI Vittorio Villari | mani d’artista anima d’artigiano

Incontri con Vittorio Villari: mani d’artista, anima d’artigiano. L’Antica Bottega del rame G. Celentano, fondata a Penta di Fisciano all’inizio del secolo scorso da Giuseppe Celentano, tramanda nel tempo tradizioni e talento. Nota per la sua collaborazione con il Partenone di Atene, la bottega incarna l’eccellenza artigiana e la passione di generazioni di artigiani.

L'"Antica Bottega d'arte del rame G. Celentano" fu fondata a Penta di Fisciano all'inizio del secolo scorso da Giuseppe Celentano, bisnonno dell'attuale titolare. Per la realizzazione di un manufatto collocato all'interno del Partenone di Atene il nonno venne premiato con una medaglia di platino dal Principe di Piemonte mentre il padre Angelo è l'autore del portale della Chiesa dell'Annunziata di Salerno. Entrambi, padre e nonno di Vittorio, hanno ricevuto la medaglia di Cavaliere del lavoro. Vittorio, sappiamo che non sempre una grande tradizione familiare viene proseguita dalle successive generazioni.

