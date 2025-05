Incidente tra auto e camion davanti al centro commerciale Ferito gravemente l' automobilista

A Borgo Veneto, lungo la Strada regionale 10 davanti al centro commerciale Donatello, si è verificato un grave incidente tra una Mini e un camion, con ferite gravemente riportate dall'automobilista. L'incidente ha causato tensione e rallentamenti sul tratto, coinvolgendo un veicolo del trasporto e un'auto civetta, e richiedendo l'intervento immediato dei soccorsi.

BORGO VENETO (PADOVA) - Grave incidente lungo la Strada regionale 10, all'altezza del centro commerciale Donatello. Una Mini e un camion di una ditta di trasporti si sono scontrati. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente tra auto e camion davanti al centro commerciale. Ferito gravemente l'automobilista

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incidente ad Airuno: auto ribaltata dopo lo scontro con un camion

Un drammatico incidente ha sconvolto Airuno, nel Lecchese, martedì 13 maggio. Un'auto si è ribaltata dopo uno scontro con un camion sulla Strada Provinciale 72, causando lunghe code e rallentamenti nel traffico.

Incidente davanti al Museo Nazionale, pedone investito da un'auto

Un grave incidente stradale si è verificato la notte tra sabato e domenica davanti al Museo Archeologico Nazionale.

Incidente ad Airuno: auto ribaltata dopo lo scontro con un camion

Un grave incidente ha scosso Airuno, nel Lecchese, martedì 13 maggio, quando un’auto si è ribaltata dopo uno scontro con un camion sulla Strada Provinciale 72.

Grave Incidente stradale con un camion sulla Autostrada A7 da Tortona in direzione Milano

Video Grave Incidente stradale con un camion sulla Autostrada A7 da Tortona in direzione Milano Video Grave Incidente stradale con un camion sulla Autostrada A7 da Tortona in direzione Milano

Se ne parla anche su altri siti

Incidente a Quarto D'Altino. Schianto della Ford con la famiglia a bordo: morto il papà; Il video dell’incidente in autostrada tra il bus pieno di bambini e il camion. Morta la maestra Domenica Russo; Tragedia in A4, furgone si schianta contro un camion e rimane incastrato: conducente muore tra le lamiere; Travolto e schiacciato da un camion, gravissimo un motociclista. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente tra auto e camion davanti al centro commerciale. Ferito gravemente l'automobilista

Segnala ilgazzettino.it: BORGO VENETO (PADOVA) - Grave incidente lungo la Strada regionale 10, all'altezza del centro commerciale Donatello. Una Mini e un camion di una ditta di trasporti si sono ...

Il carabiniere Cosimo Friolo morto in un incidente a Spilamberto, frontale con un camion: era a capo del Ros

virgilio.it scrive: In un incidente tra auto e camion è morto Cosimo Friolo, carabiniere a capo del Ros di Bologna. Ferito lieve un 28enne: indagini attualmente in corso ...

Tragedia in A4, furgone si schianta contro un camion e rimane incastrato: conducente muore tra le lamiere

Riporta fanpage.it: Drammatiche le immagini dell’incidente che si sono presentate davanti ai soccorritori. Il furgone era completamente accartocciato e incastrato sotto il camion. Secondo una prima ricostruzione, il ...