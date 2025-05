Incidente sull' Ardeatina auto contro un albero | un morto e quattro feriti

Un grave incidente è avvenuto oggi, sabato 24 maggio, sulla via Ardeatina nel Comune di Roma, provocando la morte di un uomo di 45 anni e ferendo altre quattro persone. La tragedia si è consumata quando l'auto del defunto ha impattato contro un albero. Questo tragico episodio segna la 47ª vittima delle strade romane dall'inizio del 2025, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella capitale.

