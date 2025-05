Incidente sull' Ardeatina auto contro un albero | un morto e quattro feriti

Un uomo di 45 anni è morto e quattro persone sono rimaste ferite in un incidente sulla via Ardeatina, a Falcognana, Roma, sabato 24 maggio. La vettura si è schiantata contro un albero. È la 47ª vittima delle strade di Roma nel 2025. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. La tragedia evidenzia la pericolosità della strada e la necessità di maggiori misure di sicurezza.

